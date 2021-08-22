بالصور: نادي «بالخير» ينظم ندوة عن التايكوندو

جانب من ندوة نادي بالخير عن التايكوندو. (إنترنت)

نظم نادي بالخير، أمس السبت، ندوة عن رياضة التايكوندو بعنوان «ماضي وحاضر وآفاق المستقبل» في فندق ياقوت بشارع عمر المختار بحضور عديد الشخصيات الرياضية في لعبة التايكوندو وعدد من الضيوف والقنوات الإعلامية.

وقد ألقيت في الندوة محاضرة للمدير الفني بالاتحاد الليبي للتايكوندو، وعضو المكتب التنفيذي لـ«itf»، المهندس ناصر خليفة، وحلقة نقاش حول الحاضر والماضي وآفاق المستقبل عدَّد فيها مراحل تطوير اللعبة في ليبيا والنجاحات والإخفاقات والعراقيل.

كما شهدت الندوة كلمة الافتتاح وكلمة تأبين للراحل محمد البنداق رئيس الاتحاد الليبي السابق للعبة التايكوندو، وقراءة حول النظام الموحد للاتحادات الرياضية في ليبيا، وكلمة للمدربين والحكام والرياضيين، وحلقة نقاش حول اللعبة وفتح باب الأسئلة للإعلاميين والقنوات الإعلامية.

جانب من ندوة نادي بالخير عن التايكوندو. (إنترنت)

جانب من ندوة نادي بالخير عن التايكوندو. (إنترنت)

جانب من ندوة نادي بالخير عن التايكوندو. (إنترنت)