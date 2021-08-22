«أولمبي العراق» على لائحة «فرسان المتوسط» في تركيا وجارٍ الاتفاق مع «أم صلال» القطري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 22 أغسطس 2021, 02:22 مساء
جانب من تدريبات منتخب ليبيا في معسكر تركيا. (إنترنت)

يلتقي المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، الجمعة المقبل، مع المنتخب العراقي الأولمبي، وديًّا ضمن معسكر «فرسان المتوسط» الخارجي، المقام حاليًا في مدينة أزميت التركية.

المنتخب العراقي الأولمبي يتواجد بتركيا استعدادًا لبطولة آسيا تحت 23 عامًا، بينما يتواجد المنتخب الوطني الليبي استعدادًا لانطلاق تصفيات أفريقيا المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة «قطر 2022».

كان المنتخب الوطني فاز وديًّا، أمس السبت، على فريق «البدع» القطري بنتيجة هدف دون مقابل سجله محمد الطبال في الشوط الثاني الذي شهد مشاركة كل اللاعبين المتواجدين في قائمة الإسباني خافيير كليمنتي المدير الفني للمنتخب الليبي، الذي حرص على تجربة تشكيل كامل في الشوط الأول، وتشكيل ثانٍ آخر تمامًا في الشوط الثاني.

ومن المتوقع أن تكون هناك مباراة ودية ثالثة مع فريق «أم صلال» القطري، وجارٍ الترتيب لها في إطار آخر الاستعدادات قبل العودة إلى مدينة بنغازي مباشرة التي ستستقبل مباراة الافتتاح أمام الغابون.

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