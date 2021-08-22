16 فريقا في «الطائرة الشاطئية» بطرابلس

منافسات من الطائرة الشاطئية. (أرشيفية - إنترنت)

أكد رئيس لجنة الطائرة الشاطئية بالمنطقة الثالثة أنور الطوباشي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن 16 فريقًا أبدت رغبتها في المشاركة بالتصفيات التي ستقام على مستوى المنطقة، التي ستقام من مرحلتين.

المرحلة الأولى تستضيفها مدينة القره بوللى، السبت والأحد، 28، 29 أغسطس الجاري، وأضاف الطوباشي أن باب التسجيل لازال مفتوحًا، وأن الفرق المشاركة ستوزع على 4 مجموعات.

وتتبارى فيما بينها من نصف دوري ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور الثماني، الذى سيقام بمصيف نادي الرمال بطرابلس يومي الثاني والثالث من سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن المرحلة النهائية ستقام بطرابلس في سبتمبر المقبل بمشاركة الفرق المتأهلة من المناطق الثلاث.