منتخب ليبيا يتمسك بأمل المنافسة في الأولمبياد العالمي للشطرنج

عمر فطيس في منافسات الشطرنج. (أرشيفية : الإنترنت)

خاض منتخب ليبيا للشطرنج، أمس السبت، 4 مباريات في الأولمبياد العالمي للشطرنج، حقق الفوز في مباراة واحدة على سان مارينو بنتيجة 4.5 نقطة مقابل 1.5 نقطة، وتعادل في مباراة مع استونيا (3/3)، وفقد النتيجة في مباراتين أمام السودان وتنزانيا بنتيجة (2/ 4) في كل مباراة.

وجاء الترتيب بعد الجولة السابعة، باتت الصدارة لأنغولا وأقرب الملاحقين قبرص وثالثًا جيرسي ورابعًا إثيوبيا وخامسًا السودان وسادسًا مالطًا وثامنًا استونيا وتاسعًا ليبيا وعاشرًا بوروندي والحادي عشر سان مارينو والثاني عشر جيبوتي.

واليوم الأحد سيخوض منتخب ليبيا أربع مباريات في الأولمبياد العالمي للشطرنج مع منتخبات جيبوتي وبوروندي ومالطا وإثيوبيا.

يشار إلى أن أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى في المجموعة ستتأهل إلى المرحلة الثانية من الأولمبياد.