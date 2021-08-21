الطبال يقتنص هدف الفوز الودي لمنتخب ليبيا في معسكر تركيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 21 أغسطس 2021, 07:36 مساء
جانب من معسكر المنتخب الليبي في تركيا. (فيسبوك)

فاز المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم وديًّا على فريق «البدع» القطري بهدف نظيف سجله المحترف محمد الطبال خلال معسكر الفريق بتركيا استعدادًا لتصفيات كأس العالم المقبلة «قطر 2022»، اليوم السبت.

دخل الإسباني خافيير كليمنتي، المدير الفني للمنتخب الوطني، المباراة بتشكيل مكون من محمد نشنوش وأحمد التربي وعلي سلامة وسند الورفلي ومعتصم صبو ومحمد التهامي وأيمن عمير ومحمد الجورني وعمر الخوجة ونورالدين القليب ومحمد زعبيه.

انتهى الشوط الأول دون أهداف، وأجرى كليمنتي عدة تغييرات وأشرك في الشوط الثاني تشكيلًا مكونًّا من مراد الوحيشي بجانب أحمد التربي وعلي يوسف والطاهر بن عامر وعبدالله الشريف ومحمد منير وفيصل البدري وعمر الخوجة وأيمن عمير ومحمد الطبال ومعاذ عيسى.

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