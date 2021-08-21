الفرنسي برنارد سيموندي مديرا فنيا لــ«الأهلي طرابلس»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 21 أغسطس 2021, 06:04 مساء
برنارد سيموندي. (أرشيفية - إنترنت)

أعلن نادي «الأهلي طرابلس» التعاقد مع المدرب الفرنسي برنارد سيموندي، لمدة موسمين، على أن يصل إلى العاصمة الليبية طرابلس، خلال الأسبوع الجاري، بحسب ما كشفته الصفحة الرسمية للنادي عبر «فيسبوك».

سيموندي كان مدافعًا في نادي «أس سي تولون»، ولعب خلال الفترة من 1970 حتى 1977 ثم انتقل إلى نادي «أستيد لافوليس» من 1977 حتى 1981 ثم لعب لـ«إف سي توريس» من 1981 حتى 1983 قبل أن يختتم مسيرته مع نادي «آي سي سانت إتيان» ولعب له من 1983 حتى 1985.

بدأ سيموندي مسيرته التدريبية مبكرًا بعد الاعتزال عندما تولى المهام الفنية في نادي «النصر» السعودي العام 1986 ثم عاد إلى فرنسا وتولى تدريب ثلاثة أندية هي «بجيت» و«أباجون» و«جرونوبل».

بدأ التدريب في القارة الأفريقية العام 2000 عندما تولى تدريب منتخب غينيا ثم انتقل لتدريب منتخب بنين من 2001 حتى 2004 وانتقل بعدها إلى «النجم الساحلي» التونسي في العام 2004 وبعدها إلى منتخب بوركينا فاسو من 2005 حتى 2006 قبل أن يدرب نادي «وفاق سطيف» الجزائري في 2007-2008 ثم نادي «الفيصلي» السعودي ثم «الخريطيات القطري 2009.

أسندت له مهمة قيادة المنتخب الأولمبي القطري العام 2011، ليشرف بعدها على فريق «الأهلي» القطري ويعود بعدها إلى فريق «الخريطيات»، كما درب «أولمبيك خريبكة» المغربي بداية من العام 2017.

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