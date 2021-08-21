موهبة ليبية تظهر في غلاسيكو باسكتلندا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 21 أغسطس 2021, 04:13 مساء
صالح رفقة والده. (فيسبوك)

قاد الناشئ الليبي صالح مصطفى زبيده، فريقه «بولك» للتتويج ببطولة غلاسيكو لكرة القدم للفئات السنية تحت 13 عامًا بعد فوزه فى المباراة النهائية على فريق «درمب شابل» بركلات الترجيح (4/ 1) بعد التعادل في زمن المباراة الرسمي بهدفين.

صالح مصطفى من مواليد 2008 ويتواجد رفقة أسرته بمدينة غلاسيكو باسكتلندا، ويعد من اللاعبين المهرة، ويجيد اللعب في مركز المدافع الأيسر، كما يجيد اللعب في أكثر من مركز، وأدى هذا الموسم مباريات جيدة نالت الاستحسان ولفت إليه أنظار المدربين الذين أكدوا تميزه وموهبته وتعاونه مع زملائه.

كان لصالح بصمة في تتويج فريقه باللقب هذا الموسم خلال البطولة التي شهدت في مرحلتها الأولى مشاركة 35 فريقًا بنظام المجموعات.

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