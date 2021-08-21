الأهلي طرابلس يبقي على الترهوني والسلتو

مباراة الأهلي طرابلس والأولمبي. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

أكد الناطق الإعلامي لنادي «الأهلي طرابلس»، مفتاح المقعمز، أن إدارة النادي سلَّمت القائمة الأفريقية، التي تضم 25 لاعبًا، مضيفًا أن النادي استغنى عن خمسة لاعبين من الفريق الأول من بينهم المحترف جبريل كاك، وحسام حسن، الذي انتهت مدة إعارته ولم يفصح عن باقي الأسماء، بينما سيستمر أنيس السلتو، ومحمد الترهوني مع «الزعيم».

وقدم رئيس نادي «الأهلي طرابلس»، ساسي أبوعون، الأسف والاعتذار لكل الجماهير الأهلاوية على خسارة بطولة الدوري المحلي هذا الموسم بركلات الترجيح أمام فريق «الاتحاد»، وقال أبوعون في شريط فيديو بثه المركز الإعلامي بنادي «الأهلي طرابلس» عبر «فيسبوك»: «طالبنا بحكم أجنبي لمباراتنا أمام الاتحاد، لكن لجنة التحكيم والفريق المنافس كانا متفقين مع الحكم عبدالله الفضيل لقيادة المباراة، وللأسف حكم مباراة الأهلي والاتحاد لم يكن نزيهًا، وجامل الفريق المنافس، وأراد للمباراة أن تذهب لضربات الترجيح».

وأضاف: «حققنا أكثر من 30 بطولة هذا الموسم، وحققنا إنجازات في باقي الألعاب، لكن فريق القدم للأسف وصلنا للنهائي، ولم نوفق في تحقيق البطولة».

وعن المدرب الجديد قال أبوعون: «تواصلت مع مدرب أجنبي لتدريب الزعيم، لكن بسبب الشوشرة التي قام بها الجمهور أجل قدومه. أنا على تواصل معه، وأرسلت له قائمة الفريق، وسأحاول إقناعه بالقدوم قبل نهاية الأسبوع الجاري، وأكد أن هناك تغييرًا في أطقم التدريب بجميع الفئات».

واستطرد: «لست متمسكًا بالمنصب، وعلى استعداد تام للتخلي عنه، ونرحب بالكفاءات الأهلاوية التي يختارها الجمهور، لكن الآن لديَّ أمانة وهي وضع الفريق على الطريق الصحيح للمشاركة الأفريقية، ويجب علينا أن نرسل القائمة الأفريقية قبل السبت المقبل».

وكشف قائلًا: «سنعقد اجتماعًا للجمعية العمومية للنادي، بعد تجهيز الفريق للمشاركة الأفريقية، وأقدم لكم وعدًا مني بحضور رئيس الجمعية العمومية، بعد وضع الفريق في الطريق الصحيح، وتقديم القائمة الأفريقية، ليصبح جاهزًا للمشاركة، وسأقوم بفعل ما يريد الجمهور سواء عمل انتخابات أو شيء آخر، وأنا جاهز لدعم أي قائمة جديدة لتولي رئاسة النادي».

واختتم أبوعون حديثه قائلًا: «في حال استمراري في رئاسة النادي سأقوم بتغيير كبير في أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك إداريي الفئات السنية، وفريق القدم الأول، لكل من يشكك أن النادي الأهلي يعاني نقصًا في الأموال، أطمئن الجماهير أن جميع الرياضيين والمحترفين من شهر يونيو الماضي تم دفع عقودهم وتسوية أوضاعهم بالكامل، وبهذه المناسبة نشكر إسماعيل الشتيوي على وقفته الجادة مع النادي الأهلي طول فترة رئاستي للنادي، وهذا ليس غريبًا عنه، فهو مشجع وابن النادي».