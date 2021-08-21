نصف مليون دينار للأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والاتحاد والنصر و350 ألفا لـ14ناديا و300 ألف للهابطين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 21 أغسطس 2021, 01:49 مساء
جمال أبونوارة (أرشيفية : الإنترنت)

طالب وكيل وزارة الرياضة لشؤون الأندية جمال أبونوارة الحكومة بالإسراع في صيانة ملعب طرابلس الدولي لتلبية مطالب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، برفع الحظر على ملعب طرابلس الدولي.

وقال جمال أبونوارة في مداخلة له ببرنامج «ميادين»، أمس الجمعة، «إن صيانة الملعب تتطلب صيانة المقاعد وصيانة أعمدة الإنارة وتوسيع حجرات تغيير الملابس وحجرة خاصة بكاميرت المراقبة».

وأضاف أبونوارة: «سيتم صرف نصف مليون دينار لكل من أندية الأهلي طرابلس والاتحاد والأهلي بنغازي والنصر، وصرف مبلغ 350 ألف دينار لـ14 ناديًا ومبلغ 300 ألف دينار للأندية الهابطة إلى الدرجة الأولى».

وطالب وكيل الوزارة من الأندية المشاركة في بطولتي أفريقيا تقديم مذكرة إلى وزارة الرياضة تطرح فيها الميزانية التي تحتاجها في المشاركة من نقل وسفر وإقامة وتذاكر طيران لدراسة الأمر.

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