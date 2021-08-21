إلغاء مباراة المنتخب الليبي مع فريق العربي الكويتي

المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم (أرشيفية: الإنترنت)

ألغى فريق العربي الكويتي مباراته الودية، والتي كانت مقررًا لها، السبت، مع المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، في معسكره الخارجي بتركيا بمدينة أزميت.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها «بوابة الوسط»، فإن ادارة فريق العربي الكويتي اتصلت، الجمعة، بالإدارة الفنية للمنتخب الليبي، وقدَّمت لها الاعتذار عن عدم لعب المباراة، وذلك لأسباب خاصة بالفريق.

وسيعوض إلغاء المباراة بلقاء سيجري، مساء السبت، مع فريق البدعة القطري في مباراة ودية كان مقررًا لها أن تُجرى في الـ24 من الشهر الجاري.

من جهة أخرى، وصل، مساء الجمعة، المحترف الليبي محمد الطبال إلى مسعكر المنتخب، في انتظار حضور باقي المحترفين وهم مؤيد اللافي ومحمد صوله والهادي السنوسي والمعتصم المصراتي الذين سيحضرون قبل مباراة المنتخب بثلاثة أيام.

وسيغادر المنتخب مباشرة إلى مدينة بنغازي في الثامن والعشرين من أغسطس، للدخول في معسكر قصير قبل المباراة المرتقبة مع المنتخب الغابوني في ملعب بنينا.