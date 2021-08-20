ضيق الوقت وغلق «كاف» باب القيد مبكراً يهددان طموحات ممثلي الكرة الليبية في الموسم القاري الجديد

فريق الاتحاد الليبي لكرة القدم. (أرشيفية : الإنترنت)

في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قرعة الأدوار التمهيدية في بطولتي دوري الأبطال و«الكونفدرالية»، يعيش ممثلا الكرة الليبية، نادي «الاتحاد» المنتظر تمثيله في دوري الأبطال، و«الأهلي طرابلس» في «الكونفدرالية»، عدة أزمات مختلفة، أبرزها على الإطلاق ضيق الوقت، ما بين انتهاء الموسم المحلي، وغلق الـ «كاف» باب القيد الأول، بعد مطالبة «كاف» الاتحادات الأهلية بإرسال أسماء ممثليها، في خطوة متسارعة، لم ينجح خلالها ممثلا الكرة الليبية في جلب صفقات تليق بالمشاركة القارية؛ الأمر الذي صنع معه عدة آراء مختلفة، أبرزها المطالبة بالمشاركة والظهور على سبيل التمثيل المشرف والبناء للمستقبل في البطولات المقبلة، بعد تجاوز حصار الكرة الليبية، لغياب المنافسات المحلية لعدة سنوات، ويغذي هذا الاتجاه صعوبة المنافسات، خصوصاً على صعيد دوري أبطال أفريقيا، وما سيواجه «الاتحاد» حال عبوره الدور التمهيدي الأول، ليلتقي «الترجي» التونسي، دون أن يعقد «الاتحاد» صفقات تدعمه بقوة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قرعة الأدوار التمهيدية في بطولتي دوري الأبطال و«الكونفدرالية»، لتكشف اللجنة المنظمة منافسي «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» في الدور التمهيدي، خلال القرعة التي أجريت في العاصمة المصرية، القاهرة، حيث يخوض «الاتحاد» منافسات دوري الأبطال، بينما يدخل «الأهلي طرابلس» منافسات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، ووضعت قرعة الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا فريق «الاتحاد» في مواجهة فريق «كي إم» بطل زنجبار، وهي أول مواجهة ليبية رسمية مع فريق من زنجبار، وفي حال تأهله إلى الدور التالي سيواجه فريق «الترجي» التونسي العريق، الذى أعفته القرعة من خوض الدور التمهيدي، أما «الأهلي طرابلس» فسيواجه فريق «حي الوادي» بطل السودان، وهو ثاني فريق سوداني يواجه «الأهلي طرابلس» رسمياً في تاريخ المشاركات الأفريقية، حيث سبق أن التقى في مناسبتين مع فريق «الهلال» السوداني خلال العامين 1974 و2016.

«الاتحاد» حصل على ورقة العبور إلى دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه بلقب الدوري الليبي الممتاز، بينما تمكن «الأهلي طرابلس» من التأهل إلى «الكونفدرالية»، بعد حصوله على الوصافة، وفي حال عبور «الأهلي طرابلس» نظيره «حي الوادي» السوداني، سيواجه الفائز من «دخيل» الجيبوتي و«بيشارا» التنزاني بدور الـ32 من «الكونفدرالية»، ورغم قلة عدد المواجهات الرسمية التي جمعت فرق الأندية الليبية مع نظيرتها السودانية على مستوى البطولات الأفريقية سواء دوري الأبطال أو «الكونفدرالية»، إلا أنها تحمل دائماً طابع الإثارة والقوة.

التقى «الأهلي طرابلس» فريق «الهلال» السوداني في أول لقاء رسمي على المستوى الأفريقي في مناسبتين بمنافسات كأس أندية أفريقيا لأبطال الدوري في دورالـ32 موسم 1974، وانتهى لقاء الذهاب الأول بطرابلس بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين، أحرزهما كل من اللاعبين على الأسود وسالم النفاتي، بينما انتهت مواجهة الإياب بفوز كبير للهلال بنتيجة (3 - صفر)، وفي منافسات كأس الكؤوس الأفريقية موسم 1990، نجح «المريخ» السوداني في الفوز على «الصقور» الليبي بدور الـ32، محققاً الفوز في السودان بثلاثية نظيفة، قبل أن يكرر النتيجة في الإياب بليبيا.

وخلال العام 1992 التقى فريق «الموردة» السوداني مع «الوحدة» الليبي بمنافسات النسخة الأولى من كأس الاتحاد الأفريقي في أول ظهور قاري لفريق «الوحدة»، الذى سجل الفوز في لقاء الذهاب الأول بطرابلس بهدف نظيف أحرزه مدافع «الموردة» عن طريق الخطأ في مرماه، بينما انتهت مباراة الإياب في الخرطوم بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، أحرزهما كل من جلال الدامجة وفاضل الزنتانى، والتقى «المريخ» السوداني مع نظيره «الاتحاد» الليبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا العام 2009، وانتهى لقاء الذهاب في ليبيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، أحرزه هدافه محمد زعبية، قبل أن يفوز «الأزرق» بثلاثية نظيفة في الإياب.

وواجه فريق «حي العرب» السوداني منافسه «الأهلي بنغازي» الليبي بـ«الكونفدرالية» موسم 2009، وفاز الفريق الليبي على «حي العرب» في الذهاب بالخرطوم بهدف نظيف أحرزه محترفه النيجيري إيفياني، بينما فاز الفريق السوداني في لقاء الإياب بنفس النتيجة، ليحسم فريق «الأهلي بنغازي» بطاقة الترشح لصالحه بفضل ركلات الترجيح، وشهد موسم 2016 مواجهة قوية بين فريقي «الأهلي طرابلس» و«الهلال» السوداني بدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، وحقق الأول الفوز في ليبيا بهدف نظيف جاء عكسياً، قبل أن يفوز «الهلال» في الخرطوم بهدفين لهدف أحرزه محمد الغنودي، ليقود فريقه للتأهل.

في العام 2013 واجه فريق «النصر» نظيره «الخرطوم» بـ«الكونفدرالية»، حيث أسفر لقاء الذهاب الأول في ليبيا عن تعادل الفريقين سلبياً، بينما فاز «النصر» في لقاء الإياب بالخرطوم بهدف، أحرزه أحمد سعد ليتأهل «النصر» إلى الدور الثاني، وواجه «النصر» الليبي نظيره «الهلال واو» من جنوب السودان بالدور التمهيدي موسم 2019، بدوري أبطال أفريقيا، واكتسح «النصر» نظيره «الهلال» بخمسة أهداف لهدف في الذهاب، أحرزها كل من أحمد الهرام وهدفين لمعتز المهدي وهدف لعبد الله بلعم وهدف للمحترف إيساي، قبل أن يفوز في الإياب بأربعة أهداف مقابل هدفين، أحرزها كل من معتز المهدي بواقع هدفين وعمر بوخريص وخالد مجدي.