عفاف تنتوش تتحدث عن تنظيم أول بطولة نسائية على مستوى طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الجمعة 20 أغسطس 2021, 04:42 مساء
الكرة النسائية الليبية. (أرشيفية : الإنترنت)

قالت عفاف تنتوش، رئيسة لجنة كرة القدم النسائية السابقة في الاتحاد الليبي لكرة القدم، «إن تجربة تشكيل لجنة كرة القدم النسائية عام 2006 تجربة ممتازة».

وأوضحت أنها سجلت قيامها بتنظيم أول بطولة نسائية على مستوى طرابلس رغم عدم قبول الشارع الرياضي بشكل كامل لفكرة دوري نسائي في تلك السنوات.

وأشارت في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى أن الحافز كان اهتمام الإعلام وتشجيع الشخصيات الرياضية، ودعت وزارة الرياضة لدعم الاتحاد الرياضي النسائي للاهتمام بكل الألعاب وبشكل قوي.

كما أكدت «ضرورة وجود دور فعال في تشجيع القيادات الرياضية النسائية، ومنحها الثقة في تولي المناصب القيادية الرياضية والتي تبدو قليلة حاليا، وأقل من طموحات المرأة  الليبية».

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