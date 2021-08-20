بعثة المنتخب الوطني تكشف حقيقة إصابة «زعبية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الجمعة 20 أغسطس 2021, 02:09 مساء
لاعب المنتخب الليبي لكرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

أصدرت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، بيانا كشفت خلاله حقيقة تعرض اللاعب محمد زعبية، إلى الإصابة وعدم قدرته على المشاركة في تدريبات المنتخب.

ويخوض المنتخب الليبي لكرة القدم تدريباته في معسكره الخارجي بمدينة أزميت التركية، ضمن المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لمباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقالت بعثة المنتخب في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إن ما تم تداوله من أحد إعلامي قناة «سلام» عن إصابة اللاعب في تدريبات المنتخب غير صحيح على الإطلاق، معتبرين أن هذا التصرف «غير مهني».

وأوضحت البعثة، أن اللاعب محمد زعبية يباشر تدريباته ضمن لاعبي الفريق منذ بداية الإعداد، ولم يكن يعاني من أي إصابة تذكر، كما أنه لم يعتد على الإعلامي، حسب ما ورد على شبكات التواصل الاجتماعي.

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