قائمة وحيدة في انتخابات الجولف

جانب من اجتماع سابق للجمعية العمومية للاتحاد الليبي للجولف (أرشيفية : إنترنت)

تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للجولف صباح السبت المقبل، جلستها الانتخابية بقاعة ميدان الفروسية بطرابلس؛ لاختيار مكتبها التنفيذي عن الفترة من 2021 / 2025.

وتقدمت للانتخابات قائمة واحدة دون منافسة، برئاسة سالم محمد موسى، ونائبه محمد عبدالكريم العمامي، والأمين العام حسين عبد الدايم أبوعرقوب، وأمين الصندوق أبوبكر محمد الطويري، وعضوية سالم رجب القعود، ولطفى رمضان الطويري، ومصباح عبدالسلام الطويري، ومحمد سالم أبوراوي، والعضو النسائي نجمة محمد الدائرة.

يذكر أن اللجنة الأولمبية الليبية، كلفت لجنة للإشراف على الانتخابات برئاسة الهمالي فتحي الهمالي، وعضوية أحمد علي الطويل، ووليد ميلاد الشنطة، وأخرى للطعون برئاسة وليد أمبارك وعضوية نورالدين الشحومي ومحمد الفقي.