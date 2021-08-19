«طقطق» يشن هجومًا عنيفًا على إدارة النصر

نجم النصر الليبي مفتاح طقطق. (حساب اللاعب على فيسبوك)

شنَّ نجم النصر الليبي، مفتاح طقطق، هجومًا عنيفًا على مجلس إدارة ناديه، بسبب إهمالها له بعد تعرضه لإصابة خطيرة في إحدى مباريات الفريق بالدوري الليبي الممتاز.

وقال طقطق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أجريت عملية الرباط الصليبي على حسابي الشخصي، ولم أتلق باقي مستحقاتي المادية من نادي النصر، بسبب تهرُّب المسؤولين وعدم تكفلهم حتى بمصاريف العلاج».

وأوضح: «مرّ شهر ونصف الشهر على إصابتي وأنا أنتظر أن يتفضل النادي بإجراء العملية لكن لم يحدث ذلك.. كرة القدم تعني الإخلاص والحب لعملك وللجماهير ولناديك وخصوصًا عندما تكون من أبناء النادي».

وتابع طقطق: «بعد إصابتي أكد لي مسؤولو النصر أن النادي لن يتركني وسيسددون باقي مستحقاتي المادية وسيتكفلون بالعلاج والعمليَّة، وهذا هو الطبيعي في أي نادي ما بالك أن أكون ابنًا من أبناء هذا النادي، وطلبوا مني تأكيد التشخيص في مصر ومن ثم إجراء العملية».

وأردف مفتاح طقطق: «رغم أن هناك العديد من الأندية المحترمة التي كنت ألعب لها عرضت عليَّ أن تتكفل بالعلاج ولكنني شكرتهم، مؤكدًا لهم أن نادي النصر لا يتخلى عن أبنائه».

وواصل: «عند سفري من بنغازي إلى مصر وفور وصولي إلى القاهرة لم يتم التواصل معي، وعندما اتصلت برئيس النادي وتواصلت معه بشأن باقي مستحقاتي المادية وتكاليف العملية والسفر، للأسف لم يجب على رسائلي».

وأتم: «دفعت من جيبي الخاص 20 ألف دولار، وتنازلت عن مستحقاتي لمصر للمقاصة من أجل العودة والوقوف مع النصر، وسألجأ للقضاء للحصول على حقوقي من النصر.. وأقدم الشكر لكل من وقف معي».