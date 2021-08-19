بعثة المنتخب الوطني البارالمبي تغادر إلى طوكيو

بعثة منتخب ليبيا لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة (البارالمبية). (حساب اللجنة البارألمبية الليبية)

غادرت بعثة منتخب ليبيا لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة (البارالمبية) إلى طوكيو، أمس الأربعاء، للمشاركة في دورة الألعاب العالمية طوكيو 2020.

وسافرت بعثة المنتخب الوطني المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو، من مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس متجهة نحو العاصمة اليابانية طوكيو.

وتتكون البعثة من محمد علي رئيسًا لها، وطارق الواعر ملحق باراولمبي للبعثة، وعصام عمر مدربًا للعبة البار تايكواندو.

والرياضيون، هم: محمد عبيدر في البار تايكواندو، والمدرب الوطني بلعبة ألعاب القوى عبدالناصر الحران، والرياضي بلعبة الجلة محمود رجب.

يذكر أن رحلة البعثة التي انطلقت من معيتيقة ستمرّ على مطار إسطنبول، وبعد ذلك تتجه نحو دبي ومنها إلى طوكيو.

وتنطلق الألعاب البارالمبية في طوكيو في 24 أغسطس الجاري، وتُختتم في 6 من شهر سبتمبر المقبل.