بعثة المنتخب الوطني البارالمبي تغادر إلى طوكيو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 أغسطس 2021, 01:00 مساء
بعثة منتخب ليبيا لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة (البارالمبية). (حساب اللجنة البارألمبية الليبية)

غادرت بعثة منتخب ليبيا لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة (البارالمبية) إلى طوكيو، أمس الأربعاء، للمشاركة في دورة الألعاب العالمية طوكيو 2020.

وسافرت بعثة المنتخب الوطني المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو، من مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس متجهة نحو العاصمة اليابانية طوكيو.

وتتكون البعثة من محمد علي رئيسًا لها، وطارق الواعر ملحق باراولمبي للبعثة، وعصام عمر مدربًا للعبة البار تايكواندو.

والرياضيون، هم: محمد عبيدر في البار تايكواندو، والمدرب الوطني بلعبة ألعاب القوى عبدالناصر الحران، والرياضي بلعبة الجلة محمود رجب.

يذكر أن رحلة البعثة التي انطلقت من معيتيقة ستمرّ على مطار إسطنبول، وبعد ذلك تتجه نحو دبي ومنها إلى طوكيو.

وتنطلق الألعاب البارالمبية في طوكيو في 24 أغسطس الجاري، وتُختتم في 6 من شهر سبتمبر المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حريق جديد خارج عن السيطرة في غابة بكاليفورنيا (فيديو)
دولى
رئيس الأركان الأميركي: لم يكن ثمة مؤشرات إلى انهيار القوات الأفغانية في 11 يوما
دولى
واشنطن: أشرف غني «لم يعد شخصية لها دور» في أفغانستان
دولى
الخارجية الروسية: زيارة المنقوش إلى موسكو خطوة مهمة نحو تعزيز تفاعلنا البناء مع ...
ليبيا
مسؤول تجاري باريسي يتحدث عن السحر في صناعة قميص ميسي
رياضة عالمية
الكيلاني تبحث في القاهرة مشكلات الليبيات المتزوجات من مصريين
ليبيا
تدمير جزئي لتمثال زعيم سياسي سابق من الهزارة بأفغانستان
دولى
مجلس النواب يوافق على انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر ويحيل القانون إلى اللجنة ...
ليبيا
أحزاب وتنظيمات سياسية تشيد بمخرجات اللجنة العسكرية «5+5»
ليبيا
كاركاتير خيري - خلاص! ياسر عنترة وفوضى
كاريكاتير
جلسة «النواب» في طبرق.. جدل حول صلاحيات الرئيس و«مليار الزواج»
ليبيا
لجنة «5+5» تعلن بدء عمل مراقبي وقف إطلاق النار «المحليين» (نص البيان)
ليبيا
البعثة الأممية تنفي وجود دور لها في مناقشة مقترحات خارج «خارطة الطريق»: البعض ...
ليبيا
أرقام قياسية حملت اسم العرب في حصاد أولمبياد «طوكيو 2020»
رياضة عالمية
جريدة «الوسط»: توتر في الداخل وحراك دولي لإنقاذ «الانتخابات»
ليبيا
«بلومبرغ»: بوتين يضغط على حفتر لدعم سيف القذافي «في رئاسة ليبيا»
ليبيا
حفتر: الجيش الليبي لن يكون خاضغا لأي سلطة
ليبيا
باحث بمعهد سويسري: ملامح «انتكاسة» للانتقال السياسي في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 ملايين يورو للحصول على بوجاتي 2024