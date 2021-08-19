«العرفي» يعزز صفوف الأهلي طرابلس

الأهلي طرابلس ينجح في ضم لاعب وسط الأهلي بنغازي عبدالله العرفي. (أرشيفية : الإنترنت)

نجح مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس، في التوصُّل إلى اتفاق نهائي للتعاقد مع صانع الألعاب الليبي عبدالله العرفي، لاعب الأهلي بنغازي السابق.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي الأهلي طرابلس تعاقد مع عبدالله العرفي، في صفقة انتقال حُر، ولمدة موسمين.

وكان عقد العرفي قد انتهى مع فريقه الأهلي بنغازي بعد عدة مواسم قدم خلالها أداءً مميزًا. ويعد أحد أبرز صانعي الألعاب في الكرة الليبية وسبق له أن خاض تجربة قصيرة في الدوري الجزائري مع شباب قسطنطينة.

وتُعدّ صفقة العرفي الصفقة الثانية للأهلي طرابلس خلال أيام قليلة، بعد إعلان الأهلي ضم محمد حسين الجورني.

ويستعد الأهلي طرابلس لخوض منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية؛ حيث سيواجه حي الوادي السوداني في الدور التمهيدي، والفائز من هذه المواجهة سيترشح لمواجهة الفائز من مواجهة دخيل جيبوتي وبيشارا التنزاني.

الأهلي طرابلس ينجح في ضم لاعب وسط الأهلي بنغازي عبدالله العرفي. (أرشيفية : الإنترنت)

الأهلي طرابلس ينجح في ضم لاعب وسط الأهلي بنغازي عبدالله العرفي. (أرشيفية : الإنترنت)