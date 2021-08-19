ليبيا تلتقي قبرص في افتتاح الأولمبياد العالمية للشطرنج

جانب من منافسات الشطرنج الليبي. (أرشيفية : إنترنت)

تنطلق غدًا الجمعة منافسات الأولمبياد العالمية للشطرنج، بمشاركة 155 منتخبًا، وتقام المرحلة الأولى بمشاركة 60 منتخبًا الأقل تصنفيًا وُزعت على 5 مجموعات.

وجاءت ليبيا في مجموعة ضمت منتخبات ليبيا ومالطا وجيرسي واسفاتيني وأنجولا وتنزانيا وقبرص والسودان وسان مارينو وإثيوبيا وبوروندي وجيبوتي.

ويبدأ منتخب ليبيا غدًا الجمعة 20 أغسطس، مشواره في الأولمبياد العالمية للشطرنج عبر برنامج زوم، بلقاء قبرص يلتقى بعدها منتخبي أنجولا وجيرسي.

والسبت 21 أغسطس، سيخوض منتخب ليبيا 4 مباريات يلتقى في المباراة الأولى مع اسم مارينو ويعقبها السودان وتنزانيا واسفاتيني.

والأحد 22 أغسطس، سيخوض 4 مباريات أيضًا، في المباراة الأولى يلتقى جيبوتي ويعقبها بوروندي، ومالطا وإثيوبيا.

ويتاهل أول وثاني وثالث كل مجموعة للمرحلة الثانية. كما تقام المباراة بزمن 15 دقيقة مع إضافة 5 ثوانٍ عن كل نقلة.

يشار إلى أن منتخب ليبيا يضم اللاعبين التوأم حسن وحسين الصابري ورامي الطاهر وعياد أبوالحسن وسالمه عبدالسلام، وعائشة عبدالوليد، وفي فئة تحت 20 عامًا، علي العر وعمرو فطيس ونيروز البدوي ونايا محمد، وإداري الفريق سالم العر.