عودة النشاط الرياضي في الأندية بعد توقفه بسبب فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 أغسطس 2021, 11:01 مساء
عبدالشفيع الجويفي في اجتماع سابق مع رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت لجنة الأزمة والطوارئ بوزارة الرياضة، عودة النشاط الرياضي من جديد، مع ضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية الموصى بها بالبروتوكول الصحي الصادر عن لجنة الأزمة والطوارئ.

وجاء قرار لجنة الطوارئ ليرفع القرار السابق الذي يقضي بإيقاف النشاط الرياضي في الأندية الرياضية والمرافق والمنشآت الرياضية، الواقعة في نطاق بلديات المنطقة الوسطى وبلديات طرابلس الكبرى وبلديات الساحل الغربي وبلديات الجبل الغربي.

قرار لجنة الطوارئ جاء بناء على تعليمات صادرة عن وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي، وسوف يتم السماح للأندية بمزاولة الرياضة، مع ضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية الموصى بها بالبروتوكول الصحي بشأن فيروس «كورونا».

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