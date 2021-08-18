مباراة ودية للمنتخب الوطني مع «العربي» الكويتي

معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم بمدينة أزميت التركية. (خاص الوسط)

يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في معسكره الخارجي بمدينة أزميت التركية، مع فريق «العربي» الكويتي الذي يعسكر حاليًا في تركيا أيضًا، في الـ21 من شهر أغسطس الحالي.

وعلمت «بوابة الوسط» أن المنتخب الوطني لكرة القدم يستعد أيضًا لخوض مباراتين وديتين سوف يتم تحديد موعدهما لاحقًا.

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وسيتحول المنتخب الوطني في ختام معسكره إلى مدينة بنغازي ليقيم معسكرًا قصيرًا مغلقًا يتواصل حتى موعد مباراته الدولية الأولى أمام منتخب الغابون، مطلع سبتمبر المقبل بملعب شهداء بنينا ببنغازي، ضمن ذهاب الجولة الأولى لحساب المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم لكرة القدم «قطر 2022».