مباراة ودية للمنتخب الوطني مع «العربي» الكويتي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 18 أغسطس 2021, 07:40 مساء
معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم بمدينة أزميت التركية. (خاص الوسط)

يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في معسكره الخارجي بمدينة أزميت التركية، مع فريق «العربي» الكويتي الذي يعسكر حاليًا في تركيا أيضًا، في الـ21 من شهر  أغسطس الحالي.

وعلمت «بوابة الوسط» أن المنتخب الوطني لكرة القدم يستعد أيضًا لخوض مباراتين وديتين سوف يتم تحديد موعدهما لاحقًا.

- المنتخب الليبي يتراجع في تصنيف «فيفا» الشهري
- مفاجآت مذهلة في قائمة كليمنتي قبل معسكر المنتخب الليبي بتركيا
- منتخب ليبيا يترقب الوديات في معسكر أزميت التركي

وسيتحول المنتخب الوطني في ختام معسكره إلى مدينة بنغازي ليقيم معسكرًا قصيرًا مغلقًا يتواصل حتى موعد مباراته الدولية الأولى أمام منتخب الغابون، مطلع سبتمبر المقبل بملعب شهداء بنينا ببنغازي، ضمن ذهاب الجولة الأولى لحساب المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم لكرة القدم «قطر 2022».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسؤول تجاري باريسي يتحدث عن السحر في صناعة قميص ميسي
رياضة عالمية
الكيلاني تبحث في القاهرة مشكلات الليبيات المتزوجات من مصريين
ليبيا
تدمير جزئي لتمثال زعيم سياسي سابق من الهزارة بأفغانستان
دولى
«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار (الأربعاء 18 أغسطس 2021)
ليبيا
مدرب أوروبي يقود الأهلي طرابلس في الموسم الجديد
رياضة محلية
كاركاتير خيري - جيش أفغانستان
كاريكاتير
ليفاندوفسكي يقود «بايرن ميونيخ» للاحتفاظ بالسوبر الألماني للمرة التاسعة في ...
رياضة عالمية
«طائرة النجاة أم الموت؟»..نقلت مئات الفارين من «طالبان» وقتلت بعض من تمسكوا ...
دولى
الرئيس التونسي في مواجهة تحديات قرارته الاستثنائية
عربى
اعتماد مواعيد استئناف الدراسة والامتحانات النهائية لسنوات النقل والشهادتين
ليبيا
مجلس النواب يوافق على انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر ويحيل القانون إلى اللجنة ...
ليبيا
أحزاب وتنظيمات سياسية تشيد بمخرجات اللجنة العسكرية «5+5»
ليبيا
غلق منظومة تسجيل الناخبين في الداخل بحلول منتصف الليل
ليبيا
كاركاتير خيري - خلاص! ياسر عنترة وفوضى
كاريكاتير
جلسة «النواب» في طبرق.. جدل حول صلاحيات الرئيس و«مليار الزواج»
ليبيا
«5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم ...
ليبيا
البعثة الأممية تنفي وجود دور لها في مناقشة مقترحات خارج «خارطة الطريق»: البعض ...
ليبيا
أرقام قياسية حملت اسم العرب في حصاد أولمبياد «طوكيو 2020»
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 ملايين يورو للحصول على بوجاتي 2024