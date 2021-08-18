اتحاد الطب الرياضي يوجه رسالة إلى وزير الرياضة ورئيس الأولمبية الليبية

خريجي اتحاد الطب الرياضي. (أرشيفية : الإنترنت)

وجَّه الاتحاد الليبي للطب الرياضي، رسالة إلى وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية الليبية بشأن دور الطب الرياضي، وأهميته وأين نحن من هذا التخصص.

ودعا الاتحاد في رسالته إلى ضرورة وجود ملف طبي لكل رياضي ليبي لتفادي أي مشاكل صحية، موضحًا أنه تمت مخاطبة جميع الاتحادات بذلك منذ سنوات.

وأضاف أن هناك أخطاء طبية في التدريب والإعداد وتعويض السوائل والأملاح والتغذية، مشيرًا إلى أنه بادر بمذكرة اقترح خلالها برنامج عمل مشتركًا لرفع الجانب الطبي لكل الشرائح من خلال دورات تأهلية بالتعاون مع كلية التربية البدنية.

وحسب رسالة الاتحاد الليبي للطب الرياضي، فإنه نظَّم دورتين لأطباء منحهم «دبلوم عالي» في التخصص، ولم يتم تمكين أي منهم للعمل والإشراف الطبي فى جميع الاتحادات الرياضية.