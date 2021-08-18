الليبي سعود يغادر سباق عالمية ألعاب القوى للشباب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 18 أغسطس 2021, 04:23 مساء
محمد سعود. (أرشيفية : الإنترنت)

غادر المتسابق الليبي محمد سعود منافسات سباق الـ100 متر في بطولة العالم لألعاب القوى للشباب التي تتواصل بكينيا.

المتسابق محمد سعود جاء في الأدوار التمهيدية اليوم الأربعاء في الترتيب الأخير بالمجموعة الرابعة مسجلًا  10.95 ثانية في رقم شخصي له، بينما جاء الترتيب في المجموعة ليشهد تربع المتسابق حبنجامين رتشاردسون من جنوب أفريقيا في المركز الأول بزمن 10.22 ثانية.

وحل ثانيًا كرانستون من جامايكا بزمن 10.45 ثانية وثالثًا محمد زكريا خالد من قطر بزمن 10.55 ثانية ورابعًا أنجلو يوليسي من إيطاليا بزمن 10.57 ثانية وخامسًا جايسون ماندوز من بوتسوانا بزمن 10.62 ثانية وسادسًا ستيفين من الإكوادور بزمن 10.67 وسابعًا جورجي هريستوف من بلغاريا بزمن 10.72 ثانية وثامنًا الليبي محمد سعود بزمن 10.95 ثانية.
 
يشار إلى أن السباق شهد مشاركة 47 متسابقًا وأفضل رقم في الأدوار التمهيدية للعداء البتسواني لتسايل تيبوقو  بزمن 10.22 ثانية، بعدما شارك خمسة متسابقين عرب، جاء ترتيبهم المركز 16 القطري محمد خالد بزمن 10.55 ثانية، والمركز 18 العماني علي البلوشي بزمن 10.59 ثانية، والمركز 32 العراقي فلاح الخزالي بزمن 10.75 ثانية، والمركز 36 العراقي سيف الرماحي بزمن 10.79 ثانية، والمركز 38 الليبي محمد سعود بزمن 10.95 ثانية.

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