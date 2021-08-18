6 ليبيين في شطرنج الخياري بمصر وسط منافسة دولية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 18 أغسطس 2021, 02:15 مساء
منافسات الشطرنج في ليبيا. (أرشيفية : الإنترنت)

أكد ستة لاعبين ليبيين مشاركتهم في بطولة الخياري الدولية للشطرنج التي ستقام بمصر خلال الفترة من 8 وحتى 14 أكتوبر المقبل، وهم: محمد المريمي وعلي المجبري ومحمد بوزريقة ومختار محجوب وحسن المزوغي وحميد العقوري.

تقام البطولة من 9 جولات وزمن المباراة 90 دقيقة + 30 ثانية عن كل نقلة، وينتظر أن تشهد البطولة الدولية للشطرنج الكلاسيكي بمصر عددًا كبيرًا من المشاركات وسط توقعات بمنافسات قوية بين جميع اللاعبين.

ووصل عدد الراغبين في المشاركة مبدئيًا إلى 50 لاعبًا من دول ليبيا ومصر وسورية وبريطانيا وروسيا وأوكرانيا.

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