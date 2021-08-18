اتحاد الكرة الليبي يشدد على الإجراءات الاحترازية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 18 أغسطس 2021, 12:42 مساء
شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم. (إنترنت)

وجه الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم، ناصر الصويعي، خطابا طالب فيه الأجهزة الإدارية والفنية للفرق المشاركة في المسابقات المختلفة بالاستمرار في أخذ الإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا».

وشدد على ضرورة الحذر من الفيروس القاتل في اللقاءات التي يشرف عليها الاتحاد الليبي لكرة القدم، ونبه أيضا جميع العاملين والمشرفين والمتعاونين وكل من له علاقة وتعاون بذات المجال إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية.

كما طالب الصويعي بأخذ اللقاح الخاص بفيروس كورونا حفاظا على الصحة العامة استعدادا للموسم الجديد.

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