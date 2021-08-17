مدرب أوروبي يقود الأهلي طرابلس في الموسم الجديد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 11:51 مساء
الأهلي طرابلس. (المركز الإعلامي)

أكد الناطق الإعلامي لنادي الأهلي طرابلس، مفتاح المقعمز، أن إدارة نادي الأهلي طرابلس، قد اتفقت مع مدرب أوروبي لتدريب الفريق الأول في الموسم الرياضي الجديد (2021-2022).

وقال «المعقمز» في تصريحات لبرنامج «ميادين»، إن المدرب سيصل إلى ليبيا خلال الأيام المقبلة، لإتمام التعاقد معه بشكل رسمي، دون الإفصاح عن اسمه أو جنسيته.

وأشار إلى أن الفريق سيباشر تدربياته ابتداء من الأسبوع المقبل، تحت إشرف المعد البدني حتى قدوم المدرب الجديد.

وأوضح «المعقمز» أن إدارة النادي سلمت القائمة الأفريقية والتي تضم 25 لاعبًا، مضيفا أن النادي استغنى عن 5 لاعبين من الفريق الأول من بينهم  المحترف جبريل كاك، وحسام حسن، الذي انتهت مدة إعارته ولم يفصح عن باقي الأسماء.

وتابع أن المدرب الجديد يتابع الدوري الليبي، مبديا ملاحظاته عن بعض اللاعبين، مؤكدًا أن أنيس السلتو ومحمد الترهوني مستمرين مع الفريق.

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