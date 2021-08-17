بالصور.. المنتخب الوطني يواصل تدريباته في مدينة أزميت التركية

المنتخب الوطني يواصل تدريباته في مدينة أزميت التركية. (خاص الوسط)

يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته لليوم الثالث في مدينة أزميت التركية، وهي منطقة جبلية، مخصصة للمعسكرات، حيث تتواصل التدريبات اليومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وسيستمر المعسكر التدريبي حتى يوم 28 من شهر أغسطس الجاري، بمشاركة 26 لاعبًا، من بينهم تسعة لاعبين محترفين، على أن يتم تقليص هذا العدد إلى 22 لاعبًا.

وعلمت «بوابة الوسط» من مصادر داخل بعثة المنتخب في تركيا، أنه لم يتم تحديد موعد أو الاتفاق الرسمي على إقامة مباريات ودية حتى الآن.

ووصل إلى معسكر المنتخب كل من محمد الجورني وأحمد التربي وسند الورفلي الذي وصل مع المنتخب من أول يوم، وسوف يلتحق المحترفون تباعًا كل من حمدو الهوني ومحمد الطبال ومحمد صوله ومؤيد اللافي ومحمد منير.

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وسيتحول المنتخب الوطني في ختام معسكره إلى مدينة بنغازي ليقيم معسكرًا قصيرًا مغلقًا يتواصل حتى موعد مباراته الدولية الأولى أمام منتخب الغابون، مطلع سبتمبر المقبل بملعب شهداء بنينا ببنغازي، ضمن ذهاب الجولة الأولى لحساب المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم لكرة القدم «قطر 2022».

المنتخب الوطني يواصل تدريباته في مدينة أزميت التركية. (خاص الوسط)

المنتخب الوطني يواصل تدريباته في مدينة أزميت التركية. (خاص الوسط)

المنتخب الوطني يواصل تدريباته في مدينة أزميت التركية. (خاص الوسط)