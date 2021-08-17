الزروق: دعم «الأولمبية الدولية» لليبيا لا يتجاوز 100 ألف دولار.. وكنت على وشك الاستقالة لولا اتهامات الفساد

جمال الزروق. (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق، في تصريحات إذاعية، أن المبلغ الذي تحصل عليه اللجنة الأولمبية الليبية من نظيرتها الدولية، لا يتجاوز 100 ألف دولار، وهناك حملة تضخيم في مواقع التواصل الاجتماعي، وكأننا نحصل على الملايين.

وقال الزروق في تصريحات لـ«راديو ليبيا الرياضية»: «إنه سيصدر قرارًا بإنشاء المحكمة الرياضية خلال شهر سبتمبر المقبل، وتكليف أسماء بها».

وأضاف: «كنت على وشك تقديم استقالتي، لكني عدلت عنها، حتى أثبت للجميع أني نزيه، وأني ضد تهم الفساد المالي والإداري، ومن لديه تهم فساد واضحة عليه أن يقدمها دون تهم زائدة».