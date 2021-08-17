روما يضم موهبة تشيلسي تامي أبراهام مقابل 5 ملايين يورو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 03:41 مساء
تامي أبراهام بعد التوقيع لروما. (إنترنت)

كشف نادي روما الإيطالي، اليوم الثلاثاء، أحدث تعاقداته مع لاعب تشيلسي الإنجليزي الشاب تامي أبراهام، لينتقل إلى نادي العاصمة الإيطالية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وبحسب التقارير فإن أبراهام سيوقع على عقد حتى يونيو 2026، براتب يصل إلى 5 ملايين يورو في الموسم.

جاء ذلك حسمبا أعلن نادي روما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مؤكدا أن البالغ من العمر 23 سيرتدي القميص رقم 9، ووضع تشيلسي شرطًا في عقد انتقال أبراهام، يتيح له إعادة شراء اللاعب بداية من يونيو 2023، مقابل 80 مليون يورو.

وقال أبراهام، في تصريحات لموقع نادي روما: «يمكنك أن تشعر بأن النادي يريدك حقا، وروما أوضح رغبته بشكل فوري، روما ناد يستحق المنافسة على الألقاب والجوائز، مررت بتجربة التتويج بالألقاب الكبيرة، وأود المشاركة في هذه البطولات مجددا، لذلك أرغب في مساعدة هذا الفريق في تحقيق ذلك والوصول إلى المكانة التي يستحقها».

واختتم أحد أهم المواهب الشابة في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ونادي تشيلسي تحديدا حديثه قائلا: «شرف كبير أن أرتدي القميص رقم 9 في هذا النادي، ولا أطيق انتظار البداية ومتلهف لمساعدة الفريق».

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