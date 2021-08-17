رئيس الأولمبية الليبية: دعم 33 مليون دينار ليس كبيرا.. والبيان انتقامي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 02:10 مساء
جمال الزروق. (أرشيفية : الإنترنت)

قال رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق «إن تقديم دعم بقيمة 33 مليون دينار من خزينة الدولة إلى اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية ليس رقما كبيرا»، مؤكدا أن البيان الموجه من وزارة الرياضة بخصوص هذا المبلغ هو «بيان انتقامي».

وأضاف الزروق في تصريحات إذاعية إلى «راديو ليبيا الرياضية»: «يأتي هذا على خلفية انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المقرر إجراؤها بداية من العام المقبل، وسنلاحظ مع قرب كل انتخابات وجود حملة إعلامية يقودها إعلاميون وشخصيات رياضية للنيل من اللجنة الأولمبية، والتقليل من دورها».

وأكد الزروق في حديثه أنه لم يجد الدعم الكافي من الدولة، وحتى الشخصيات التي كانت على رأس الهرم الرياضي، ومن الوسط الرياضي نفسه لم يتعامل أحد بشكل جيد.

يذكر أن جمال الزروق يترأس اللجنة منذ 8 سنوات ويتقدم للترشح لدورة ثالثة.

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