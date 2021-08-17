حزمة إجراءات ورحيل بالجملة في نادي المدينة الليبي

هيثم ضانة. (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت إدارة نادي المدينة الليبي حزمة إجراءات، أبرزها إعلان انتهاء التعاقد مع المحترف الغاني ماكسويل باكو، ومواطنه إسحاق إدورو، بالتراضي بين الطرفين، كما فسخت الإدارة، التعاقد مع اللاعب هيثم محمد ضانة بالتراضي بين الطرفين، أيضا.

كان المدينة أنهى الدوري الليبي في المركز الثامن للمجموعة الثانية بـ25 نقطة من 22 مباراة، وتمنت إدارة النادي التوفيق للجميع، بحسب ما نقله موقع «كوورة» عن صفحة نادي المدينة عبر «فيسبوك».

ورحل عن تدريب المدينة عبدالحفيظ أربيش، الذي تسلم قبل مهمة تدريب الفريق الأول في الموسم الماضي، وسط تقديم الصفقات من الرياضيين الجدد المحليين والمحترفين، لكن المدينة خرج خالي الوفاض من منافسات الموسم الماضي، ليرحل أربيش لتولي مهمة السويحلي في الموسم المقبل.