تفاصيل قرعة للأمم الأفريقية تغيب عنها ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 12:09 مساء
مراسم قرعة سابقة للكاف. (أرشيفية : الإنترنت)

تشهد الكاميرون، اليوم الثلاثاء، سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية، والتي ستقام بين 9 يناير حتى 10 فبراير 2022، بعد تأجيل بسبب جائحة «كورونا»، وتقام القرعة في الثامنة مساءً بتوقيت ليبيا، دون مشاركة المنتخب الوطني الليبي.

ويسحب القرعة مدير إدارة المسابقات في «كاف»، سامسون أدامو، ويعاونه عدد من الأساطير، ونجم الجزائر التاريخي رابح ماجر، وأسطورة غانا أسامواه جيان، ونجم كوت ديفوار السابق ديدييه زوكورا، ونجم نيجيريا السابق جاي جاي أوكوشا، مع أسطورة البلد المستضيف صامويل إيتو.

وسيتم وضع الفرق الـ24 المتأهلة في أربعة أوعية، يضم كل منها ستة فرق، بناءً على تصنيف «فيفا»، ليتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، يتأهل بطلهم ووصيفهم، بجانب أفضل 4 ثوالث للدور التالي، وعن التصنيف فجاء كالتالي:

التصنيف الأول: الجزائر، السنغال، تونس، المغرب، نيجيريا، الكاميرون.

التصنيف الثاني: مصر، غانا، كوت ديفوار، مالي، بوركينا فاسو، غينيا.

التصنيف الثالث: كاب فيردي، الغابون، موريتانيا، سيراليون، زيمبابوي، غينيا بيساو.

التصنيف الرابع: مالاوي، السودان، غينيا الإستوائية، جزر القمر، إثيوبيا، غامبيا.

وأوضح «كاف» الإجراءات عبر الموقع الرسمي: «بناءً على هذا الترتيب، سيتم وضع الفرق الأربعة الأولى (السنغال – تونس – المغرب - نيجيريا) في الوعاء 1، جنباً إلى جنب مع الدولة المضيفة الكاميرون، وحامل اللقب الجزائر، وسيتم تخصيص الفرق الـ18 المتبقية للأوعية الثلاثة المتبقية (2 و3 و4) حسب ترتيبهم تنازلياً».

وأضاف: «سيتم تسمية الأوعية الأربعة التي تمثل الفرق من 1 إلى 4، فيما سيتم تسمية الأوعية الستة التي تمثل المجموعات من A إلى F، وسيتم سحب كرة من وعاء الفريق، متبوعة بكرة من أحد المجموعات، وبالتالي تحديد المركز الذي سيلعب فيه الفريق المعني».

وأتم: «سيتم تعيين الكاميرون مسبقا في المركز A1 بوصفها البلد المضيف، وسيتم سحب الفرق الخمسة المتبقية في الوعاء 1 تلقائياً إلى المركز 1 من كل مجموعة من B إلىF، وسيتم تكرار نفس الإجراء للأوعية المتبقية».

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