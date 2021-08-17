الشامخ العبيدي يحترف في المغرب بعد رحلة «الأهلي بنغازي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 10:40 صباحا
الشامخ العبيدي. (إنترنت)

كشف نادي «مولودية وجدة» المغربي، أمس الأحد، تعاقده مع اللاعب الدولي الليبي الشامخ العبيدي، لمدة موسمين، دون كشف القيمة المالية للعقد، وكان «مولودية وجدة» أعلن في وقت سابق، حسم صفقتي إسماعيل كوراد، القادم من «المغرب التطواني»، والظهير الأيسر مروان لمزاوري، الذي استقدمه من «نهضة الزمامرة»، ووقع عقدًا لمدة خمسة مواسم.

في المقابل، تأكدت مغادرة اللاعب كريم الهاني، بعد انتهاء عقده، وعدم اتفاقه مع إدارة النادي على التمديد، وقبله رحل هداف ونجم «مولودية وجدة»، آدم النفاتي، إلى «الإمارات» الإماراتي في صفقة انتقال حر، بحسب ما ذكره موقع «كووورة».

وكان نادي «الأهلي بنغازي» وجه رسالة وداع إلى لاعب الفريق الأول لكرة القدم الشامخ العبيدي، دون كشف وجهته المقبلة، في رسالة غامضة ومنقوصة، لم تكشف مصير اللاعب بعد الرحيل عن فريق «المشوار الطويل».

وقالت رسالة نادي «الأهلي بنغازي»، عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»: «بعد أربع سنوات من العطاء، حان الوقت لنودع لاعبنا الخلوق الشامخ العبيدي. شكرًا لك على كل ما قدمته للأهلي».

ولم يتحدث الشامخ العبيدي، أحد أبرز لاعبي الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي، عن مستقبله القريب، بعد مرحلة «الأهلي بنغازي»، الذي نافس بقوة في الموسم الماضي على لقب الدوري، قبل أن يخرج من المربع الذهبي، ويتوج «الاتحاد» باللقب على حساب «الأهلي طرابلس».

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