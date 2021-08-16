بن علي يقود «كروتوني» إلى التأهل للدور الـ32 من كأس إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 11:03 مساء
المحترف الليبي المحترف في صفوف فريق «كروتوني» الإيطالي، أحمد بن علي. (أرشيفية : الإنترنت)

قاد الليبي أحمد بن علي، فريقه «كروتوني» الإيطالي، للتأهل إلى دور الـ32 من مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، بفوزه على «بريشيا» بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب إيزيو سكيدا.

وسجل هدفي «كروتوني»  كل من ميلوس وصامويل مولاتيري، فيما سجل هدفي «بريشيا» كل من طوم فان دي لوي ورياض باجيتش.

وشارك بن علي طوال اللقاء، وكان أحد أسباب الفوز، حيث سجل إحدى الضربات الترجيحية التي منحت فريقه بطاقة التأهل للدور الثاني.

وحصل بن علي على تقييم عالٍ بالمباراة، حسب موقع «سوفا سكور» العالمي للإحصاءات (8.0) خلال المباراة، حيث قدم 30 تمريرة بنسبة دقة 71 بالمئة.

جدير بالذكر أن كروتوني يلعب هذا الموسم في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية، بعد هبوط الفريق في الموسم الماضي من أعلى درجة في كرة القدم الإيطالية.

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