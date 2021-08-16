الشلماني: المعسكر الخارجي للمنتخب الوطني قرار كليمنتي

رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني. (إنترنت : كورة)

قال رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، إن مباراة منتخب ليبيا أمام الغابون في تصفيات كأس العالم ستقام على أرضية ملعب شهداء بنينا.

وأوضح الشلماني، في مؤتمر صحفي أُقيم اليوم الإثنين في مدينة المرج، أن قرار إقامة معسكر خارجي للمنتخب الليبي جاء بطلب من المدرب خافيير كليمنتي.

وأوضح: «تركت للمدرب الخيار بالنسبة للمعسكر الذي يستهدف من خلاله تغيير الأجواء، إضافة إلى تسهيل قدوم المحترفين».

وأشار الشلماني: «هناك عدد من الأندية والمنتخبات تعسكر في نفس المنطقة التي يوجد بها منتخبنا، وتم التنسيق مع بعضها لإقامة عدد من المباريات الودية».