الشلماني يكشف عدد فرق الدوري للموسم الجديد.. وموعد انطلاقه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 06:48 مساء
عبد الحكيم الشلماني (أرشيفية : الإنترنت)

كشف رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، موعد إقامة بطولة الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي الجديد (2021-2022).

وقال الشلماني، في مؤتمر صحفي أُقيم اليوم الإثنين في مدينة المرج، إنه بعد جهد وصلنا إلى عدد 20 فريقًا ستشارك في دوري الموسم المقبل.

وأوضح أن بطولة الدوري الممتاز في نسخته الجديدة (2021-2022)، ستنطلق خلال شهر أكتوبر المقبل.

وتابع: «أمامنا خيارات عدة حول صيغة إقامة مسابقة الموسم المقبل، إما أن يقام على مستوى المجموعة الواحدة على مستوى ليبيا، أو الإبقاء على نظام المجموعتين مع استحداث مسابقات عدة مصاحبة للموسم، منها إقامة مسابقة الكأس».

وأشار: «سنستفيد من فرصة التوقيت المبكر لانطلاق الموسم باستحداث أكثر من مسابقة أخرى لزيادة عدد المباريات التنافسية ورفع المستوى الفني للعبة».

وأكد أن كل ذلك سيتحدَّد بصورة نهائية في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي سيعقد بمدينة بنغازي يوم 31 أغسطس الجاري.

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