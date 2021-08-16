اتحاد الكرة يخاطب «الرياضة» بشأن مشاركة الاتحاد والأهلي طرابلس في البطولات الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 06:08 مساء
عبدالشفيع الجويفي، وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وجه الاتحاد الليبي لكرة القدم، برئاسة عبدالحكيم الشلماني، خاطبًا إلى وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، بشأن مشاركة الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية.

وكشف اتحاد الكرة لوزارة الرياضة أسماء الأندية المشاركة وتفاصيل المشاركة من حيث موعد المشاركة؛ تطبيقًا لقرار الوزارة الأخير بخصوص المشاركات الخارجية.

وطلب الاتحاد الليبي من وزارة الرياضة الإسراع في استكمال شروط اعتماد ملعب طرابلس الدولي لاعتماده، في أقرب وقت، مثل ملعب شهداء بنينا الدولي.

وطلب اتحاد الكرة أيضًا دعمًا ماليًّا من وزارة الرياضة للفرق المشاركة في المنافسات الأفريقية، مؤكدًا أن هذا الدعم سيكون له تأثير كبير على نتائج الفرق المشاركة.

وفي السياق ذاته، طلب اتحاد الكرة من وزير الرياضة التدخل، بشكل شخصي؛ لدعم أندية الدوري الليبي الممتاز، وتسديد الالتزامات المادية القائمة عليها منذ الموسم الماضي.

وتشارك ليبيا بفريقين: «الاتحاد» في دوري الأبطال، بعد فوزه بالدوري الليبي الممتاز، و«الأهلي طرابلس» في كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) بعدما حل وصيفًا للدوري.

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