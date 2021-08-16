عبد الباسط شهوب أفضل حكم في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 16 أغسطس 2021, 05:15 مساء
عبد الباسط شهوب. (أرشيفية - إنترنت)

اختارت لجنة التحكيم العامة برئاسة نصر الدين قرين، الحكم الدولي عبدالباسط شهوب كأفضل حكم وسط، والحكم منجي أبوشكيوة أفضل حكم مساعد، بعد انتهاء الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2020-2021.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الحكام بعد انتهاء الموسم الرياضي، ليكون الحكم الوطني عبد الباسط شهوب الأفضل، بعد أن قاد آخر مباراة له هذا الموسم بمباراة الدور نصف النهائي، التي جمعت «الأهلي طرابلس» و«الأخضر»، وانتهت بفوز «الأهلي» بهدفين مقابل هدف.

من جهة أخرى أصدرت لجنة التحكيم العام خلال اجتماعها الثالث بطرابلس، الجمعة، عديد القرارات من بينها موعد اختبارات الحكام الدوليين المقرر في شهر سبتمبر المقبل، لعدد 35 حكمًا وإقامة ملتقى محلي للحكام الجدد والمراقبين خلال شهر سبتمبر قبل موعد انطلاق الدوري للموسم الجديد.

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