برانكو ينتظر الإقامة لتدريب «الاتحاد المصراتي»

برانكو سميليانيتش. (إنترنت)

كشفت إدارة نادي «الاتحاد المصراتي»، المنافس في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، اتفاقها مع المدرب الصربي برانكو سميليانيتش، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وأعلنت إدارة نادي «الاتحاد المصراتي»، متمثلة في رئيس مجلس الإدارة المهندس علي ساسي، والمدرب الصربي برانكو سميليانيتش، تدريب الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد، بحسب ما كشفته الصفحة الرسمية لنادي «الاتحاد المصراتي»، عبر «فيسبوك».

وأوضحت الصفحة أنه سيكون المعد البدني للفريق من دولة صربيا مرافقًا للمدرب، هذا وسيتم توقيع العقد رسميًّا فور وصول الطاقم نهاية شهر أغسطس الجاري، بعد إتمام إجراءات الإقامة.