منتخب ليبيا يبدأ الاستعداد في تركيا لمواجهة الغابون قبل الطيران إلى أنغولا

جانب من تدريبات منتخب ليبيا في تركيا. (صفحة الحصرية للمنتخبات الليبية عبر فيسبوك)

بدأ، صباح اليوم الأحد، المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم أول تدريباته بمعسكره في تركيا بمنطقة كرتبا، وذلك استعدادًا للمباراة الأولى المرتقبة أمام منتخب الغابون في الأول من شهر سبتمبر المقبل.



المباراة تقام في ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، ضمن تصفيات المجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة نحو كأس العالم «قطر 2022»، التي تضم ليبيا ومصر وأنغولا والغابون.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أكد المدير الإداري الجديد الدكتور عبد الفتاح قنبيج أن كل الترتيبات تسير وفق الجدول المعد.

وقال قنبيج: «إن معسكر تركيا سيشهد وجود أربعة وعشرين لاعبًا لمدة 14 يومًا، وأنه ستكون هناك تدريبات صباحية ومسائية، ونسعى لإجراء مباريات ودية مع فرق تركية أو منتخبات متواجدة في تركيا، خلال تلك الفترة».

وعن تواجد المحترفين قال: «سوف يتواجد في المعسكر كل من حمدو الهوني ومحمد الطبال ومحمد صوله ومؤيد اللافي ومحمد منير وسند الورفلي».

واختتم قنبيج تصريحاته قائلًا: «إن موعد انتهاء المعسكر سيكون في 28 أغسطس، والذهاب مباشرة إلى بنغازي لإجراء أول لقاء للمنتخب في التصفيات مع المنتخب الغابوني في الأول من سبتمبر، وبعد هذه المباراة ستغادر بعثة المنتخب الوطني إلى لواندا لملاقاة منتخب أنغولا في السابع من سبتمبر المقبل».