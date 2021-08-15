رسالة وداع منقوصة من «الأهلي بنغازي» إلى الشامخ العبيدي

الشامخ العبيدي. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

وجه نادي «الأهلي بنغازي» رسالة وداع إلى لاعب الفريق الأول لكرة القدم الشامخ العبيدي، دون كشف وجهته المقبلة، في رسالة غامضة ومنقوصة، لم تكشف مصير اللاعب بعد الرحيل عن فريق «المشوار الطويل».

وقالت رسالة نادي «الأهلي بنغازي»، عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»: «بعد أربع سنوات من العطاء، حان الوقت لنودع لاعبنا الخلوق الشامخ العبيدي. شكرًا لك على كل ما قدمته للأهلي».

ولم يتحدث الشامخ العبيدي، أحد أبرز لاعبي الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي، عن مستقبله القريب، بعد مرحلة «الأهلي بنغازي»، الذي نافس بقوة في الموسم الماضي على لقب الدوري، قبل أن يخرج من المربع الذهبي، ويتوج «الاتحاد» باللقب على حساب «الأهلي طرابلس».