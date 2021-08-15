ليبيا في الأولمبياد العالمي للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 15 أغسطس 2021, 12:59 مساء
أبطال الشطرنج الليبي. (أرشيفية - إنترنت)

أكد إداري المنتخب الليبي للشطرنج، سالم العر، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، مشاركة ليبيا في منافسات الأولمبياد العالمي للشطرنج، التي ستنطلق عبر الإنترنت في 20 أغسطس الجاري.

وأضاف سالم العر أن الاتحاد العام للشطرنج أرسل قائمة الفريق، التي ضمت اللاعبين حسن الصابري وحسين الصابري ورامي الطاهر وعياد أبوالحسن وسالمة عبد السلام وعائشة عبدالوليد، وفي تحت 20 عامًا تشارك ليبيا باللاعبين علي العر وعمرو فطيس ونيروز البدوي ونايا محمد.
 
وأكمل العر أن منافسات الأولمبياد ستقام في الفترة من 20 أغسطس إلى 15 سبتمبر المقبل، بمشاركة قرابة 160 منتخبًا، وزمن المباراة 15 دقيقة مع إضافة 5 ثوانٍ عن كل نقلة.

مباريات المنتخب الليبي في المرحلة الأولى: الجمعة 20 أغسطس 3 مباريات، والسبت 21 أغسطس 4 مباريات، والأحد 22 أغسطس 4 مباريات، يشار إلى أن مجموعة المنتخب الليبي ستضم 12 منتخبًا يتأهل منها ثلاثة منتخبات للمرحلة الثانية.

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