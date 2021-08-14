بلاغ إلى النائب العام من «الأهلي طرابلس»

شعار نادي الأهلي طرابلس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

أصدر مجلس إدارة النادي «الأهلي طرابلس» بيانًا موجهًا إلى جماهيره في كل ربوع ليبيا، أكد خلاله أنه سعى لتقديم الأمثل والأفضل لهذه القلعة، واجتهد وعمل من دافع الحب والإخلاص لهذه المؤسسة العريقة.

وقال البيان: «إن الكبوات سترجع النادي إلى المقدمة، وأن التكاتف والهفوات علامة كل عمل».

وأحاط مجلس إدارة النادي «الأهلي» علمًا بأن مجلس الإدارة قد عقد اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية أسفرت عن القرارات التالية:

- الإدارة في تفاوض مع ثلاث مدارس أوروبية للإشراف على الفئات السنية.

- الإدارة في تفاوض متقدم مع ثلاثة مدربين أجانب ذوي مستوى عالٍ للإشراف على الفريق الأول.

- الإدارة في تفاوض مع مدير عام لكرة القدم من إحدى الدول العربية.

- أكدت الإدارة أنه لم يتم الاستغناء عن أي لاعب حتى قدوم المدرب الجديد ولن يتم التعاقد مع أي لاعب محلي أو أجنبي إلا بمشورة المدرب الجديد.

وأكد البيان أن إدارة النادي قدمت مذكرة اتهام وبلاغ إلى السيد النائب العام، الصديق الصور، في حق مَن تطاول وأساء إلى نادي «الأهلي طرابلس»، كما بات النادي قريبًا من التعاقد مع مدرب أجنبي، وسيصل خلال أيام، كما تم صرف جميع مستحقات اللاعبين، وأخيرًا تقديم شكوى ضد لجنة التحكيم بخصوص حكم مباراة النهائي.

وجاء في ختام البيان «أمامنا البطولة الأفريقية والوقت قصير جدًّا لتجهيز القائمة المشارِكة في الكونفدرالية، سنعقد اجتماعًا للجمعية العمومية للنادي بعد تجهيز الفريق للمشاركة الأفريقية».

بيان النادي الأهلي طرابلس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

بيان النادي الأهلي طرابلس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)