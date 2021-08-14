بالصور: سباق اختراق الضاحية لمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي

احتفالية لفريق الاتحاد الرياضي العسكري. (إنترنت)

أُقيم، الخميس، سباق اختراق الضاحية لمسافة 10 كلم بين منتسبي وحدات الجيش الليبي، الذي نظمه الاتحاد الرياضي العسكري لمناسبة الذكرى الـ81 لتأسيس الجيش الليبي.

نقطة انطلاق السباق كانت من جزيرة اسبان بطريق الشط إلى جزيرة مطار امعتيقة، مرورًا من على كوبري 20 رمضان، ثم نقطة الوصول كانت قاعدة طرابلس البحرية.

وفي نهاية السباق تم عرض جوي لفريق الاتحاد الرياضي العسكري للقفز بالمظلات بقيادة القافز والمدرب إدريس رمضان القحواش والمظليين علي ميلود أحمد وعبدالكبير رمضان صالح ومصطفى خالد جمعة.



أُقيم حفل بعد الاختتام تم خلاله توزيع الجوائز والهدايا على المشاركين في الاحتفالية.

احتفالية لفريق الاتحاد الرياضي العسكري. (إنترنت)

احتفالية لفريق الاتحاد الرياضي العسكري. (إنترنت)

احتفالية لفريق الاتحاد الرياضي العسكري. (إنترنت)

احتفالية لفريق الاتحاد الرياضي العسكري. (إنترنت)

احتفالية لفريق الاتحاد الرياضي العسكري. (إنترنت)

احتفالية لفريق الاتحاد الرياضي العسكري. (إنترنت)

احتفالية لفريق الاتحاد الرياضي العسكري. (إنترنت)