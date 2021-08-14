منتخب ليبيا يصل إلى إسطنبول قبل ضربة البداية في تصفيات كأس العالم

منتخب ليبيا في رحلة سابقة. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)

وصلت بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، إلى مطار إسطنبول للدخول في معسكر إعداد في تركيا، يبدأ في الرابع عشر من شهر أغطس الجاري وينتهي في الـ28 منه.

وحسبما أفاد المدير الإداري للمنتخب، الدكتور عبد الفتاح قنبج، فإن المنتخب سيدخل في معسكر استعدادي سيستمر لمدة 14 يومًا، من المتوقع أن يجري خلاله بعض المباريات الودية مع فرق تركية أو منتخبات.

كان الإسباني خافيير كليمنتي، المدير الفني للمنتخب الليبي، اختار 26 لاعباً للمعسكر قبل مباراة المنتخب الوطني أمام الغابون المقرر إقامتها على ملعب بنينا ببنغازي في سبتمبر المقبل، ضمن أولى المواجهات ضمن تصفيات المجموعة السادسة المؤهلة قاريًّا نحو كأس العالم المقبلة في قطر 2022، التي تضم أيضًا منتخبي مصر وأنغولا.

ضمت القائمة كلًّا من محمد نشنوش ومراد الوحيشي ومعاذ اللافي وسند الورفلي والمعتصم بالله صبو وعلي سلامة وأحمد التربي وعلي يوسف ومحمد المنير ومحمد الترهوني والطاهر بن عامر وعبد الله الشريف وفيصل البدري وعمر الخوجة ومحمد التهامي ومحمد الجورني وأيمن عمير والسنوسي الهادي ومؤيد اللافي والمعتصم بالله المصراتي وحمدو الهوني ونور الدين القليب ومحمد صوله ومحمد الطبال ومحمد زعبيه ومعاذ عيسى.