رسالة خاصة من رئيس «فيفا» لنادي الاتحاد بعد التتويج بالدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 14 أغسطس 2021, 04:13 مساء
تتويج الاتحاد في الإطار الأيمن وإنفانتينو في الإطار الأيسر. (أرشيفية - إنترنت)

بعث رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو برسالة تهنئة إلى نادي الاتحاد، عن طريق الاتحاد الليبي لكرة القدم، لمناسبة تتويجه ببطولة الدوري في نسخته الأخيرة عن موسم 2020- 2021، بعد سنوات من التعثر، مشيرًا إلى أن هذا اللقب بالتتويج جاء نتيجة العمل الجاد والالتزام، كما هنأ اتحاد الكرة الليبي بنهاية الموسم.

الاتحاد توج بطلًا للدوري عن جداره واستحقاق، بعدما فاز في المباراة النهائية للدوري على غريمه التقليدي الأهلي طرابلس بركلات الترجيح (6/ 5).
 
نادي الاتحاد يملك الرقم القياسي في التتويج ببطولات كرة القدم الليبية، وفي سجله 13 بطولة على مستوى المنطقة الغربية، مواسم 48/ 49، 49/ 50، 50/ 51، 51/ 52، 52/ 53، 53/ 54، 55/ 56، 56/ 57، 57/ 58، 58/ 59، 61/ 62، 62/ 63.

و17 بطولة للدوري الليبي أعوام 1965، 1966، 1969، 1986، 1988، 1990، 1991، 2002، 2003، 2005، 2006، 2007، 2008، 2909، 2010، 2021.

وتوج ببطولة كأس ليبيا 7 مرات أعوام 1992، 1999، 2004، 2005، 2007، 2009، 2018، وبكأس السوبر الممتازة 10 مرات أعوام 1999، 2002، 2003، 2004، 2005، 2006، 2007، 2008، 2009، 2010.

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