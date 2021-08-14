استقالة الشبلي من رئاسة الاتحاد الفرعي للدراجات بطرابلس

جانب من سباقات الدراجات. (أرشيفية - إنترنت)

تقدَّم رئيس الاتحاد الفرعي للدراجات بطرابلس مختار الشبلي باستقالته إلى رئيس الاتحاد العام، طالبا إعفاءه من منصبه كرئيس للاتحاد الفرعى.

وجاء نص الاستقالة: «أتقدم إليكم باستقالتي، وإعفائي من منصبي كرئيس للاتحاد الفرعي للدراجات بطرابلس، نظرًا لظروفي الخاصة، وعدم قدرتي على الاستمرار في المنصب، مع التمنيات للجميع بالتوفيق».

يشار إلى أن الشبلي تولى رئاسة الاتحاد الفرعى للدراجات بطرابلس منذ العام 2019، وشهدت اللعبة خلال هذه الفترة، نشاطًا ملحوظًا، بتنظيم العديد من السباقات لمختلف الفئات السنية، على صعيد الأشبال والأواسط والكبار.

واختتم الشبلي نشاط الموسم الجاري بإقامة حفل مميز كرم فيه الفرق والدراجين المتفوقين.