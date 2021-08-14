الاتحاد الأفريقي للقوة البدنية يهنئ نظيره الليبي

أبطال القوة البدنية. (إنترنت)

تلقى الاتحاد الليبي للقوة البدنية تهنئة من رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة المأمون محمد، بمناسبة انتخابه مجددًا، جاء فيها: «يشرفني ويسعدني نيابة عن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للقوة البدنية، أن أتقدم بتهنئة الاتحاد الليبي للقوة البدنية المنتخب، والذي اعتُمد من قبل اللجنة الأولمبية الليبية، حيث يعد إضافة للاتحادين الأفريقي والدولي».

يشار إلى أن الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للقوة البدنية، انتخبت مؤخرًا مكتبها التنفيذي برئاسة منير مصطفي الشويهدي، ونائبه أكرم علي البوعيشي، وعضوية عبدالله علي الغرياني ومروان عبدالسميع مخلوف ومفيد خليفة البكباك وفرحات الفيتوري السيليني وسامي عمر الفارسي.