ليبيان يحصلان على رخصة تنظيم بطولات الشطرنج

الليبيان السوري الحراري وابنه محمد. (إنترنت)

حصل الليبيان السوري الحراري وابنه محمد على رخصة تنظيم بطولات الشطرنج، بعد أن اجتازا وبنجاح الدورة التي أقامتها الأكاديمية الآسيوية للشطرنج بإشراف الاتحاد الدولي للشطرنج بنسبة 91%.

حاضر في الدورة رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي للشطرنج المهدي عبدالرحيم، واستهدفت 33 مشاركًا من دول (ليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس ومصر والأردن ولبنان وسورية والعراق والبحرين وسلطنة عمان والإمارات واليمن وإيران).



جاءت التراتيب الأولى للدورة، لتشهد تصدُّر حسام الحسان من فلسطين، جاء ثانيًا سامي عامر من مصر، وثالثًا السوري الحراري من ليبيا، والثالث مكرر محمد السوري الحراري من ليبيا، ورابعًا خالد حسن من اليمن، وخامسًا أمين إبراهيم من سلطنة عمان، وسادسًا يونس عادل من سلطنة عمان، وسابعًا فهيم العمري من اليمن.

يشار إلى أن الدورة كانت عبر زووم وتواصلت لأربعة أيام وتضمن برنامجها العديد من المحاضرات من بينها، قوانين تنظيم الأحداث الدولية، وقوانين تنظيم الأحداث الدولية عبر الإنترنت، وقوانين تنظيم الأحداث الدولية للشطرنج الهجين، وإدارة الأحداث، وتقديم العطاءات وشروطها، والألقاب الدولية، والتصنيف، كما يشار إلى أن الاتحاد الآسيوي للشطرنج، كلَّف هاشم النعمي بتسجيل المحاضرات ونقلها للمشاركين على القناة الليبية باليوتيوب «بيدق سالك».