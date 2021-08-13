الكشف عن منافس الاتحاد والأهلي طرابلس في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية

لحظةة تتويج فريق الاتحاد بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. (المركز الإعلامي للاتحاد)

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الجمعة، قرعة الأدوار التمهيدية، لبطولتي دوري أبطال أفريقيا، وبطولة الكونفدرالية، والمقرر أن تنطلقا يوم 10 سبتمبر المقبل.

وتشارك ليبيا في هذه النسخة بفريقين الاتحاد في دوري الأبطال، الذي يضم الموسم الجديد 54 فريقا، والأهلي طرابلس في كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) ضمن 51 فريقا في الدور التمهيدي.

ووضعت قرعة الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا فريق الاتحاد بطل الدوري الليبي، في مواجهة نادي «KMKM» التزاني، وفي حال تأهله سيلاقي الترجي التونسي، وفي حال عدم الترشح ينتقل دور الـ32 المكرر في دوري كأس الكونفدرالية.

أما فريق الأهلي طرابلس فقد أوقعته القرعة في الدوري التمهيدي مع حي الوادي نيالا السوداني، والمترشح من هذه المواجهة سيقابل المترشح من مواجهة دخيل جيبوتي وبيشارا التنزاني.

وجاءت الأندية المعفاة من الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا، كالتالي: الأهلي المصري، الزمالك المصري، الرجاء المغربي، الوداد المغربي، الترجي التونسي، النجم الساحلي التونسي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، مازمبي الكونغولي، سيمبا التنزاني، حوريا كوناكري الغيني.

من جهة أخرى مدد «كاف» فترات التسجيل ولكن مع دفع غرمة عقوبة التأخير تبدأ فترة القيد الثانية من 11 أغسطس حتى 20 من الشهر نفسه مع غرامة مالية قيمتها 250 دولارا لكل لاعب، فيما تبدأ فترة التسجيل الثالثة والأخيرة في 21 من الشهر ذاته وحتى 31 منه مع غرامة مالية قيمتها 500 دولار عن كل لاعب.

وشدد كاف أنه على الاتحادات الوطنية المسجلة في الاتحاد الأفريقي بضرورة تسجيل الفرق المشاركة في البطولات وفقًا للمواعيد المعلنة.