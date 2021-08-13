المنتخب الليبي يتراجع في تصنيف «فيفا» الشهري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الجمعة 13 أغسطس 2021, 02:10 مساء
المنتخب الوطني الأول لكرة القدم. (إنترنت)

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التصنيف الجديد، للمنتخبات، والذي شهد تغييرات كبيرة للمنتخب الوطني، بسبب الخسائر وعدم تحقيق أي نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، حيث وصل إلى المركز 122 دوليًا.

وعلى الصعيد القاري، تأخر المنتخب الليبي خمس مراكز أفريقيًا من بين 54 منتخبا، ليحل في المركز 24، بينما احتل المركز الـ16 عربيا خلف منتخبات: تونس، والجزائر، والمغرب، وقطر، ومصر، والسعودية، والإمارات، والعراق وعمان، والبحرين، والأردن، ولبنان، وموريتانيا، وفلسطين، والسودان.

واحتل  منتخب تونس المركز الأول بين المنتخبات العربية (28 في التصنيف العالمي)، يليه منتخب الجزائر (30 عالميًا)، ثم المغرب (32 عالميًا)، فيما احتل منتخب قطر المركز الرابع عربيًا (42 عالميًا).

وحل المنتخب المصري في المركز الخامس (46 على العالم)، ثم السعودي سادسًا (61 عالميًا)، وسابعًا حل منتخب الإمارات (68 عالميًا)، ثم المنتخب العراقي في المركز الثامن والـ70 على العالم، ثم عمان في المركز التاسع والـ79، ثم سوريا وحل في المركز 80 عالميًا.

وعالميًا حافظ منتخب بلجيكا على صدارته للتصنيف، في حين حل منتخب البرازيل ثانيًا، وجاء المنتخب الفرنسي في المركز الثالث، يليه المنتخب الإنجليزي في المركز الرابع، ثم المنتخب الإيطالي في المركز الخامس.

وحل منتخب الأرجنتين في المركز السادس ثم إسبانيا في المركز السابع، والبرتغال في المركز الثامن، والمكسيك في المركز التاسع، وأميركا في المركز العاشر.

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